Brand von 14 Gebrauchtwagen in Lörrach - fünfstelliger Schaden

LÖRRACH. Bei einem Brand auf dem Gelände eines Autohändlers in Lörrach ist ein Schaden von mindestens 60.000 Euro entstanden. In der Nacht sei nach ersten Erkenntnissen ein Auto in Brand geraten, teilte die Polizei mit. Die Flammen seien daraufhin auf weitere 13 Gebrauchtwagen übergegangen. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt, es könne Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden.

Die Flammen schlugen zwar an einem Werkstattgebäude hoch, es konnte aber nach Polizeiangaben verhindert werden, dass dieses Gebäude ebenfalls brannte. Nach rund einer Stunde war das Feuer komplett gelöscht und die Feuerwehr startete mit Nachlöscharbeiten. Es sei niemand verletzt worden. (dpa)