Brand verursacht Schaden in Waschsalon

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einem Brand in einem Waschsalon in Mannheim ist ein Schaden von rund 30.000 Euro entstanden. Der Brand brach am Mittag in dem Laden im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses aus, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde den Angaben nach niemand.

Die Wohnungen über dem Salon waren laut Feuerwehr nicht von dem Brand betroffen. Der Betrieb im Waschsalon sei jedoch zunächst eingestellt worden. Die Brandursache war zunächst nicht abschließend geklärt, die Polizei vermutete aber einen technischen Defekt, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Ermittlungen dauerten an.