Brand in Wohnunterkunft - vier Menschen verletzt

Bei einem Brand in einer städtischen Unterkunft in Wangen im Allgäu (Kreis Ravensburg) sind vier Menschen verletzt worden. Eine Frau, zwei Kinder und ein Ersthelfer seien ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit. Ein Mensch sei mittelschwer verletzt, die anderen drei leicht verletzt worden.

Ein Nachbar hörte den Angaben zufolge die Schreie der Bewohner und alarmierte die Feuerwehr. Zusammen mit zwei Bauarbeitern half er dabei, die Bewohner aus dem Haus zu bringen.

Das Feuer brach nach Polizeiangaben beim Kochen in einer Wohnung des Reihenmittelhauses aus. Die genaue Ursache sei aber noch unklar. Das Feuer beschädigte die Wohnung und den Dachstuhl des Hauses. Deshalb werden die Bewohner von der Stadt in einer anderen städtischen Unterkunft untergebracht, wie die Polizei mitteilte. Es sei ein Schaden in niedriger sechsstelliger Höhe entstanden.