Brand in Sportboothafen: 200.000 Euro Schaden

In einem Sportboothafen in Besigheim im Landkreis Ludwigsburg sind fünf Boote abgebrannt. Der Eigentümer eines der Boote hatte am Dienstagabend vergeblich versucht, den Motor zu starten, wie die Polizei mitteilte. Der zu viel eingespritzte Kraftstoff verpuffte und setzte das Boot des Mannes und vier weitere, die in der Nähe lagen, in Brand.