Vermutlich ein technischer Defekt einer Lampe hat in Karlsruhe ein Feuer in einem Schlafzimmer ausgelöst. Die Einsatzkräfte wurden am Abend über den Brand der Wohnung im dritten Obergeschoss informiert, wie die Feuerwehr mitteilte. Auf der Suche nach der vermissten Bewohnerin drang der Trupp mit Atemschutzgeräten in die Wohnung ein und rettete die Frau. Sie wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.