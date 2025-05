Brand in Mehrfamilienhaus - Jugendlicher warnt Bewohner

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Jugendlicher hat in Pforzheim wohl mehrere Menschen vor Flammen gerettet. Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus ging er von Wohnungstür zu Wohnungstür, klingelte und warnte die Bewohner, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Dadurch konnten alle Bewohner das Gebäude am späten Montagabend rechtzeitig und vor Eintreffen der Feuerwehr verlassen.

Wie viele Menschen der Junge genau dadurch warnte, konnte die Polizei nicht angeben. Der Junge hatte das Feuer frühzeitig bemerkt. Zuvor hatte wohl eine unbeaufsichtigte Kerze den Brand in einer Wohnung ausgelöst. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung. Der mutmaßliche Verursacher und eine weitere Person kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Die betroffene Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar.