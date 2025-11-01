Brand in Mainhardt - Ursache und Verdächtiger ermittelt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach dem Brand in einer Unterkunft in Mainhardt (Kreis Schwäbisch Hall) hat die Polizei einen mutmaßlichen Brandstifter ermittelt. Ein 75 Jahre alter Bewohner habe das Feuer fahrlässig verursacht, teilte die Polizei mit. Der Mann habe in seiner Dachgeschosswohnung einen Aschenbecher in einen bislang unbekannten Behälter ausgeleert. Dadurch sei das Feuer ausgebrochen.

Der Dachstuhl brannte komplett aus, wie es hieß. Die Ermittler schätzen den Schaden auf etwa 800.000 Euro. Den Angaben zufolge besteht Einsturzgefahr. Das Haus ist vorerst nicht mehr bewohnbar. Für die 15 Bewohner wurden Unterkünfte in anderen Gebäuden bereitgestellt.

Der 75-Jährige sei mit leichten Verbrennungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Inzwischen sei er wieder entlassen worden, wie ein Polizeisprecher sagte.