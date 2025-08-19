Brand in Lagerhalle – 670.000 Euro Schaden im Odenwald

Bitte aktivieren Sie Javascript

Beim Brand einer Lagerhalle im Odenwald ist ein Schaden von schätzungsweise 670.000 Euro entstanden. Nach ersten Ermittlungen gehe man davon aus, dass das Feuer in Buchen durch einen technischen Defekt an einem Sportboot ausgelöst worden sei, teilte die Polizei mit. Weitere in der Halle abgestellte Fahrzeuge wurden durch den Brand beschädigt. Mehr als hundert Feuerwehrleute waren im Einsatz. Ein Mensch kam mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.