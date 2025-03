Brand in Jugendtreff verursacht Schaden von 100.000 Euro

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach einer Veranstaltung sind die Räume eines Jugendtreffs in Bernstadt (Alb-Donau-Kreis) in Brand geraten. Das Feuer habe sich auf den gesamten Jugendtreff erstreckt, sagte ein Polizeisprecher. Eine Scheibe des Gebäudes sei eingeschlagen worden. In der Nähe habe sich ein junger Mann mit blutenden Wunden aufgehalten. Ob er mit dem Brand in Verbindung stehe, sei allerdings noch unklar.

Einsatzkräfte der Feuerwehr hätten die Flammen gelöscht. Die Feuerwache befindet sich demnach im selben Gebäude wie der Jugendtreff, wurde allerdings über einen Notruf über den Brand informiert.

Ein Schaden von mindestens 100.000 Euro sei bei dem Brand schätzungsweise entstanden, hieß es in einer Mitteilung. Demnach ist bislang unbekannt, was den Brand auslöste. »In den Räumlichkeiten gab es grundsätzlich keine brandgefährlichen Gegenstände«, hieß es. Die Polizei ermittelt.