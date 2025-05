Brand in Industriehalle – 600.000 Euro Schaden

In einer Firma in Massenbachhausen ist eine Maschine in Brand geraten. (Symbolbild)

Bei einem Brand in einer Firma in Massenbachhausen (Kreis Heilbronn) ist ein Schaden von geschätzt 600.000 Euro entstanden. In der Industriehalle stand eine Maschine in Flammen, in der flüssiges Aluminium verarbeitet wird, wie eine Polizeisprecherin sagte.

Strafrechtlich relevantes Verhalten könne derzeit ausgeschlossen werden. Die Brandursache sei noch unklar. Nach bisherigen Informationen war die Maschine in Betrieb. Ob sich auch Aluminium entzündet hat, ist aktuell nicht bekannt. In der Halle befanden sich zum Zeitpunkt des Brands in der Nacht auf Freitag drei Mitarbeiter. Sie blieben unverletzt.