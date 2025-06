Brand in Hochhaus mit hohem Schaden - Ursache unklar

Wegen eines Brandes in einem Hochhaus in Biberach mussten rund 40 Menschen evakuiert werden. (Symbolbild)

Bei einem Brand in einem Hochhaus in Biberach ist nach Schätzungen der Polizei ein niedriger sechsstelliger Schaden entstanden. Das Feuer war aus bislang ungeklärter Ursache im Keller des neunstöckigen Gebäudes ausgebrochen, wie es in einer Mitteilung hieß. Verletzt wurde demnach niemand. Die Feuerwehr habe das Gebäude evakuiert, in dem rund 40 Menschen gemeldet seien.

Nach Abschluss der Löscharbeiten konnte laut Mitteilung ein Großteil der Bewohner in seine Wohnungen zurückkehren. Nur zwei Wohnungen waren demnach aufgrund von starker Rauchentwicklung zunächst nicht mehr bewohnbar.

Die Polizei ermittelt nun nach eigenen Angaben, ob ein technischer Defekt das Feuer ausgelöst hat oder ob es vorsätzlich gelegt wurde. In dem Kellerraum, in dem das Feuer ausbrach, befinde sich auch die Haustechnik. Bei dem Einsatz waren demnach 60 Feuerwehrkräfte beteiligt sowie 31 Einsatzkräfte des Rettungsdienstes, ein Rettungshubschrauber sowie mehrere Polizeistreifen.