Brand in Freizeitpark nahe Freiburg – hoher Sachschaden

Im Freizeitpark »Funny-World« in Kappel-Grafenhausen (Ortenaukreis) hat es am Samstagvormittag gebrannt. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs hätten sich noch keine Besucher im Park befunden, es sei niemand verletzt worden, teilte die Polizei mit. Der Park liegt nördlich von Freiburg in Baden-Württemberg, in der Nähe des Europa-Parks, Deutschlands größtem Freizeitpark.

Nach Angaben der Polizei geriet eine Attraktion in Brand. Auf Nachfrage sprach ein Sprecher von einem Fahrgeschäft. Welche Art von Fahrgeschäft betroffen war, blieb zunächst unklar. Beim Eintreffen der Feuerwehr hätten eine Lagerhalle und ein »zeltartiges Fahrgeschäft« gebrannt, sagte der Kommandant der Feuerwehr Kappel-Grafenhausen, Timo Hilß, auf Anfrage.

Der Brand sei nach gut einer Stunde unter Kontrolle gewesen und schließlich zeitnah gelöscht worden, so die Polizei. Der entstandene Sachschaden werde laut Polizei auf mehrere Hunderttausend Euro geschätzt. Die Brandursache sei Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Der Park bleibe am Samstag geschlossen. Der Betreiber war zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.