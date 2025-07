In einer Fabrikhalle in Stuttgart-Vaihingen hatte eine Industriemaschine Feuer gefangen. (Symbolbild)

In Stuttgart ist bei einem Brand in einer Fabrikhalle ein geschätzter Schaden von mehreren 10.000 Euro entstanden. Das Feuer wurde in der Nacht gelöscht, wie die Polizei mitteilte. Vier Menschen erlitten Rauchvergiftungen und kamen ins Krankenhaus.

In der Halle hatte eine Industriemaschine Feuer gefangen, welches sich dort auch auf eine Lüftungsanlage ausbreitete. Die Brandursache ist bislang nicht bekannt.