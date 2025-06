Brand in Entsorgungsbetrieb: Halbe Million Schaden erwartet

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach ersten Schätzungen ist bei einem Brand in einem Entsorgungsbetrieb in Kehl (Ortenaukreis) ein Schaden von rund 500.000 Euro entstanden. Das sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Am Morgen sei ein Müllberg auf dem Recyclinghof in Brand geraten.

Derzeit laufen die Löscharbeiten in dem Industriegebiet noch. Wie lange diese dauern werden, ist unklar. Die Feuerwehr habe unter anderem den brennenden Müllberg auseinanderziehen müssen, hieß es in einer Mitteilung der Stadt. Zudem versuchen die Einsatzkräfte, ein Übergreifen der Flammen zu verhindern.

Den Angaben zufolge stand eine große Rauchsäule über der Stadt an der Grenze zu Frankreich. Sie war auch aus mehreren Kilometern Entfernung noch zu sehen. Der Rauch zog zeitweise in Richtung Hafen. Verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand. Warum das Feuer ausbrach, war zunächst unklar.