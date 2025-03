Brand in Einfamilienhaus - ein Toter

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach einem Brand in einem Einfamilienhaus im Landkreis Göppingen hat die Feuerwehr einen Toten gefunden. Viele Details wie die Brandursache und die Identität des Mannes seien unklar, sagte ein Polizeisprecher. Die Beamten gingen zunächst davon aus, dass es sich um einen Bewohner des Hauses handelt.

Das Feuer war in den frühen Morgenstunden in dem Haus in Uhingen ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Die Einsatzkräfte waren nach Angaben des Polizeisprechers noch am Nachmittag mit Nachlöscharbeiten beschäftigt.

Ob weitere Menschen in dem Haus wohnten, konnte er nicht sagen. Es könne bis zum Beginn der kommenden Woche dauern, bis es Erkenntnisse zur Brandursache gibt. Auch die Klärung der Identität des Toten könne sich hinziehen.