Brand im Erlebnispark Tripsdrill

Bitte aktivieren Sie Javascript

Im Erlebnispark Tripsdrill ist in einem Keller Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei berichtete, wurden Menschen in Sicherheit gebracht. Die Feuerwehr habe den Brand in der Freizeitanlage im Kreis Heilbronn unter Kontrolle gebracht. Wie ein Polizeisprecher ergänzte, wurden weder Besucher noch Einsatzkräfte verletzt.

Es sei zu einer starken Rauchentwicklung gekommen. Der Keller, in dem es brannten, liege unterhalb eines Restaurants. Es waren demnach zahlreiche Einsatz- und Rettungskräfte an Ort und Stelle.

Zum Schaden und zur Brandursache wurden keine Angaben gemacht. Auch die Zahl der in Sicherheit gebrachten Menschen wurde nicht beziffert. Der Park war auf Anfrage zunächst nicht zu erreichen.

Tripsdrill ist ein beliebtes Ausflugsziel in Baden-Württemberg. Der Erlebnispark hatte im vergangenen Jahr einen Besucherrekord verzeichnet. 880.000 Menschen kamen nach früheren Angaben in den Park.