Brand eines Zweifamilienhauses – 600.000 Euro Schaden

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einem Brand in einem Zweifamilienhaus in Aalen (Ostalbkreis) ist ein Schaden von mindestens 600.000 Euro entstanden. Zwei Bewohner, die während des Brandausbruches noch im Haus waren, konnten es eigenständig verlassen, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Ein Knall hatte die beiden kurz nach Mitternacht geweckt, danach gab es keinen Strom mehr im Haus und aus dem Obergeschoss drang Rauch. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Dachstuhl in Vollbrand. Die Einsatzkräfte verhinderten ein Übergreifen auf weitere Gebäude. Laut Polizei könnte ein technischer Defekt im unbewohnten Obergeschoss zu dem Brand geführt haben.