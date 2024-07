Brand einer Garage verursacht hohen Schaden

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Brand in der Garage eines Einfamilienhauses in Kenzingen (Landkreis Emmendingen) hat nach ersten Schätzungen der Polizei einen Schaden von etwa 350.000 Euro verursacht. Ein 18 Jahre alter Bewohner zog sich womöglich eine leichte Rauchvergiftung zu, als er versuchte, den Brand mit einem Gartenschlauch zu löschen, wie die Polizei mitteilte. Er wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Zwar habe die Feuerwehr verhindert, dass sich der Brand am Freitagnachmittag auf das Haus ausbreitete. Allerdings wurde das Einfamilienhaus vom Rauch stark beschädigt und ist derzeit nicht zu bewohnen. Nähere Angaben zum Ausmaß des Schadens gab es zunächst nicht.

Wie die Polizei weiter mitteilte, waren auch Explosionsgeräusche zu hören gewesen. Diese könnten von einem Fahrrad-Akku gestammt haben, wie eine Polizeisprecherin sagte. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt.