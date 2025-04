Brand auf Wertstoffhof: 500.000 Euro Schaden

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einem Brand auf einem Wertstoffhof in Reutlingen ist eine halbe Million Euro Schaden entstanden. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Eine offene Lagerhalle, in der Abfälle gelagert werden, war am Vormittag in Brand geraten. Zeugen hätten Feuer und schwarzen Rauch gemeldet.

Die Feuerwehr habe den Brand schnell gelöscht, hieß es. Aufgrund der starken Rauchentwicklung sei die Sicht auf der angrenzenden Bundesstraße und am Bahnhof aber eingeschränkt gewesen. Wegen der Hitzeentwicklung wurde auf der Bundesstraße in Richtung Innenstadt zeitweise eine Spur gesperrt. Zwischenzeitlich war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz, wie es hieß.

Messungen der Feuerwehr hätten ergeben, dass keine schädlichen Gefahrstoffe freigesetzt wurden, teilte die Polizei mit. Die Nachlöscharbeiten sollen noch bis zum Abend dauern. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.