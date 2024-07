Brand auf Recyclinghof in der Schweiz - meterhohe Flammen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Auf einem Recyclinghof in Waltenschwil in Schweizer Kanton Aargau ist in der Nacht ein Brand ausgebrochen. Eine meterhohe Rauchsäule über dem Gelände war weithin sichtbar. In Brand geraten war nach Angaben der Polizei ein meterhoher Haufen mit Elektroschrott. Die Polizei sprach von dichtem, schwarzem und stinkendem Qualm. Eine Gefahr für die Bevölkerung oder die Umwelt habe aber nicht bestanden. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen.

»Die Brandursache ist noch unklar«, teilte die Polizei mit. »Im Vordergrund steht, dass sich ein im Entsorgungsgut befindlicher Akku selbst entzündet hatte.« Es sei niemand verletzt worden und auch an der Infrastruktur des Recyclinghofs sei kein Schaden entstanden.

Waltenschwil liegt etwa 50 Kilometer südlich von Waldshut-Tiengen in Baden-Württemberg.