Brückenspringen als Hobby? Mann in Donau löst Einsatz aus

Ein Mann ist in Schwaben von einer Fußgängerbrücke in die Donau gesprungen und hat so einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Der 29-Jährige habe den Polizisten später gesagt, dass er als Hobby von Brücken springe und sich so sportlich betätige, teilte die Polizei am Montag mit.