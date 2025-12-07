Boyd trifft erneut: Waldhof schlägt Saarbrücken

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Terrence-Boyd-Festwochen beim SV Waldhof Mannheim gehen weiter. Der Stürmer traf beim 2:1 (2:1) des Fußball-Drittligisten im Südwest-Derby gegen den 1. FC Saarbrücken im vierten Spiel in Serie. Während sich der Waldhof mit dem Erfolg in der oberen Tabellenhälfte festsetzte, blieben die Saarländer zum zehnten Mal nacheinander sieglos.

Kennedy Okpala brachte die Gastgeber vor mehr als 16.000 Zuschauern mit einem Handelfmeter früh in Führung (12.). Abdoulaye Kamara sorgte in einem insgesamt ausgeglichenen Spiel mit einem 20-Meter-Schuss für den schnellen Ausgleich (22.). Bei der erneuten Führung profitierte der Waldhof von einem katastrophalen Rückpass von Florian Pick, der bei Boyd landete. Dieser ließ Saarbrückens Torhüter Philip Menzel keine Chance (34.).

Auch im zweiten Durchgang blieb die Partie auf hohem Drittliga-Niveau. Die beste Chance vergab Boyd direkt nach Wiederbeginn, als Menzel einen Kopfball des Mannheimers mit einem starken Reflex abwehrte (48.). Glück hatte der Waldhof, als Kai Brünkers Treffer wegen einer knappen Abseitsstellung nicht anerkannt wurde (70.). Mit einer guten Abwehrleistung überstand Mannheim die Schlussphase und holte den ersten Derbysieg nach mehr als drei Jahren.