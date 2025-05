Bodenseeschiffe fahren wieder mehr Landestellen an

Bitte aktivieren Sie Javascript

Weil der Pegel Konstanz nun wieder über drei Meter liegt, fahren Schiffe der Bodensee-Schiffsbetriebe (BSB) alle Landestellen im Obersee wieder an. Dazu gehöre auch Langenargen, teilten die BSB mit. Einschränkungen für Fahrradfahrer, Personen im Rollstuhl sowie für Eltern, die Kinderwagen mitführen, gebe es im Obersee nicht mehr.

Die Landestelle Mannenbach im Untersee könne noch nicht bedient werden. Dort wäre der Einstieg aufs Schiff zu steil. Sobald der Wasserstand es zulasse, würden die BSB den Fahrplan im Untersee anpassen.

Ausbleibender Regen und fehlendes Schmelzwasser

Die Passagierschiffe konnten wegen des Niedrigwassers einige Zeit nicht alle Häfen anfahren. Weil zu wenig Wasser da war, wurden die Häfen in Langenargen, Bad Schachen und dem schweizerischen Mannenbach am Untersee nicht angesteuert. Trockenheit hatte den Pegelstand am Bodensee auf etwas mehr als 2,70 Meter sinken lassen. Der Seegrund war in einigen Teilen des Bodensees sichtbar. Die Ursache dafür war ausbleibender Regen und fehlendes Schmelzwasser.

Zur Weißen Flotte gehören die Bodensee Schiffsbetriebe, die Vorarlberg Lines, die Schweizerische Bodensee Schifffahrt sowie die Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein. Sie bieten tägliche Rund- und Linienfahrten sowie Sonderfahrten an. Sie verkehren jährlich ab April und befördern rund drei Millionen Menschen.