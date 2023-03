Aktuell Land

Blumeninsel Mainau startet in die neue Saison

Mit dem Start in die neue Saison widmet sich die Blumeninsel Mainau 2023 schwerpunktmäßig zwei historischen Fürsten und ihrem Wirken auf der Bodenseeinsel. Unter dem Motto »Grüne Fürsten am Bodensee« startet im Mai eine Ausstellung rund um den österreich-ungarischen Fürsten Nikolaus II. Esterházy, der von 1827 an als Schloss- und Parkeigentümer auf der Insel waltete und zusammen mit seinem Freund Prinz Louis Napoléon, dem späteren französischen Kaiser, die Region des westlichen Bodensees prägte. Die beiden historischen Persönlichkeiten seien auf der Mainau als »Grüne Fürsten« bekannt, teilte die Mainau GmbH am Donnerstag mit.