Blitzer-Attrappen sorgen nun in Blumberg für Aufsehen

Während der in Frittlingen einbetonierte Fake-Blitzer nun verhüllt sein Dasein fristet, zeigen sich solche Attrappen in Baden-Württemberg andernorts in ihrer vollen Pracht. Gleich drei davon stehen in Blumberg, einem 10.000 Einwohner zählenden Ort im Schwarzwald-Baar-Kreis. Nach Auskunft des Bürgermeisters Markus Keller wurde der erste Fake-Blitzer bereits im Jahr 2016 angebracht. »Der war über Nacht einfach mal da«, sagt Keller. Und keinen stört es.

»Die Kunstwerke am Straßenrand« hätten schon dazu beigetragen, dass die Leute langsamer fahren, sagt Keller. »Wir hatten innerorts Geschwindigkeiten von fast bis zu 100 Kilometern pro Stunde. Das ist ein großes Gefährdungspotenzial für die Kinder und für die Bewohner. Es gibt Schlimmeres, als einen Fake-Blitzer zu haben.« Schön wäre es, wenn der Landkreis einen richtigen Blitzer hinstellen würde. Dieser koste jedoch Geld. »Aber vielleicht kriegen wir jetzt durch den medialen Aufschlag einen richtigen Blitzer dorthin.«

In der rund 2.100-Seelen-Gemeinde Frittlingen (Kreis Tuttlingen) musste auf Anordnung der Polizei der Fake-Blitzer verhüllt werden. Die Verhüllungsaktion übernahm nicht etwa der Verursacher, denn der ist noch unbekannt, sondern der Eigentümer des Grundstücks, auf dem die täuschend echt aussehende Attrappe seit einigen Wochen steht. Die Polizei habe ihm gesagt, dass er die Säule verhüllen muss. »Da die rechtliche Lage erst noch geklärt werden muss«, erläutert Stuckateur Thilo Wenzler. Bürgermeister Dominic Butz und das zuständige Ordnungsamt in Spaichingen wollten sich nicht äußern.

Geheimnisvolle Stricklieseln stricken Fake-Blitzer

Dass Blumbergs Bürger Sinn für Humor haben, zeigen auch Mitglieder einer anonymen Gruppe, die »Stricklieseln«. Seit Jahren tauchen in der Stadt laut Keller immer wieder gestrickte Motive auf. Mal erhalten Poller an Schulen gestrickte Hüllen. Dann tauchen wie aus dem Nichts gestrickte gelbe Pokémon-Figuren auf. Und da durfte natürlich auch ein gestrickter Fake-Blitzer nicht fehlen, der in einer Nacht-und-Nebel-Aktion angebracht wurde. Laut Keller wurde dieses Motiv von Unbekannten einfach mitgenommen.

In Frittlingen wird wieder gerast

Als der dortige von Unbekannten angebrachte Blitzer noch unverhüllt war, habe sich der Verkehr sehr beruhigt, sagt Wenzler. »Die Nachbarn haben sich gut und positiv über den Blitzer geäußert.« Der Verkehr habe sich nun wieder mächtig gesteigert. »Es spielen sich teilweise schon dramatische Szenen ab. Die Fahrer fahren viel zu schnell.« Wenige Meter entfernt stehe eine Geschwindigkeitsmessanlage. »Wäre mal interessant zu wissen, ob der Blitzer irgendwelche Auswirkungen auf den Verkehr hatte. Ich würde es mit Ja beantworten.« Laut Wenzler lädt die gerade verlaufende Straße zum Rasen ein. Die Attrappe hat er sich genau angeschaut: Im Inneren der Säule befindet sich kein Blitzgerät - sondern ein leeres Gurkenglas.