Blitzeinschlag? Scheune stürzt in Öhringen nach Vollbrand ein

ÖHRINGEN. Ein Feuer in einem Abstellschuppen im Hohenlohekreis hat einen Schaden von rund 200.000 Euro verursacht. Der Brand ist möglicherweise durch einen Blitzeinschlag verursacht worden, wie die Polizei miteilte. Als das Feuer in der Nacht auf Montag in Öhringen ausbrach, war ein Gewitter über den Ort gezogen, einer Polizeisprecherin zufolge steht die Ursache aber noch nicht fest. Die in Vollbrand stehende Scheune stürzte noch während der Löscharbeiten ein. Verletzt wurde niemand.

Laut Feuerwehr war das Gebäude von einem Handwerksbetrieb als Abstellschuppen genutzt worden. Zwei darin abgestellte Autos wurden zerstört, auch ein vor dem Gebäude stehender Transporter mit Anhänger wurde beschädigt. Die Feuerwehr löschte am Morgen letzte Glutnester. Die Feuerwehrleute richteten auch eine Ölsperre ein. Das sollte verhindern, dass aus einem Öltank an der Scheunenrückseite Öl in einen örtlichen Fluss lief. (dpa)