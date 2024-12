Bischofsweihe in Diözese Rottenburg-Stuttgart am 1. Advent

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der neue Bischof der Diözese Rottenburg-Stuttgart wird am ersten Adventssonntag im Dom St. Martin in Rottenburg zum Bischof geweiht. Damit wird Klaus Krämer in sein Amt als neues Oberhaupt der Diözese eingeführt. Die knapp zwölfmonatige Zeit der Vakanz endet dadurch. Der Bischöfliche Stuhl der württembergischen Diözese mit ihren rund 1,6 Millionen Katholikinnen und Katholiken wird dann wieder besetzt sein.

Das festliche Pontifikalamt beginnt um 14.30 Uhr. Der Freiburger Erzbischof Stephan Burger wird den künftigen Hirten der Diözese Rottenburg-Stuttgart zum Bischof weihen und Erzbischof Nikola Eterović - der apostolische Nuntius in Deutschland - wird dem neuen Bischof die Päpstliche Ernennungsbulle überreichen. Im Anschluss daran lädt die Diözese zu einem offenen Fest in den Park des Rottenburger Bischofshauses ein.