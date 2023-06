Bis zu 3500 Teilnehmer bei unangemeldeter Demo in Freiburg

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Versammlung hatte sich am späten Samstagabend im Bereich der Eschholzstraße in der Freiburger Innenstadt formiert, wie ein Polizeisprecher sagte. Demnach wurde dann mit den Einsatzkräften eine Strecke vereinbart, auf der sich der Demozug durch die Stadt in Bewegung setzte. Nach etwa dreieinhalb Stunden wurde die Versammlung, bei der es sich nach Angaben des Sprechers mutmaßlich um die per Allgemeinverfügung untersagte »Nachttanzdemo für subkulturelle Freiräume« handelte, von der Polizei beendet.

Wie die Stadt Freiburg auf ihrer Webseite mitteilte, war durch Medien bekannt geworden, dass am Samstag zur Nachttanzdemo auf dem Stühlinger Kirchplatz aufgerufen wurde. Die Versammlung war demnach nicht bei der zuständigen Versammlungsbehörde angemeldet. Um »Straftaten, Ordnungsstörungen sowie Konflikte« zwischen Teilnehmern einer anderen Veranstaltung auf dem Kirchplatz und der Nachttanzdemo sowie der Polizei zu vermeiden, wurde die Durchführung der Nachttanzdemo bis 23 Uhr per Allgemeinverfügung untersagt, wie es in der Mitteilung hieß.

