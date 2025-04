Bis zu 27 Grad: Viel Sonnenschein im Südwesten erwartet

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Menschen im Südwesten können zum Start in den Wonnemonat Mai mit sommerlichen Temperaturen rechnen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) geht von deutlich steigenden Temperaturen aus. Unter Hochdruckeinfluss erwärme sich die Luft in den kommenden Tagen zunehmend, teilte der DWD mit. Am Donnerstag sind demnach sogar schon verbreitet 27 Grad drin.

»Das Wetter gibt deutlich Gas Richtung Erwärmung«, sagte ein DWD-Meteorologe. Von Dienstag an wird es laut Vorhersage sommerlich warm mit bis zu 26 Grad. Nur über dem Bergland gebe es einzelne Schauer und Gewitter.

Sonne pur zum 1. Mai

Am wärmsten werde es am 1. Mai, so ein anderer DWD-Meteorologe. Der Donnerstag bringe Höchstwerte von bis zu 28 Grad am Rhein. Das sei deutlich wärmer als sonst üblicherweise zu dieser Zeit.

Ab Freitag werde es vielerorts wieder etwas kühler, es bleibe aber weiterhin trocken, so der Wetterexperte weiter. Mit Niederschlag sei erst ab dem 5. Mai zu rechnen. Bis dahin könnten sich die Menschen auf eine schöne Wetterwoche freuen: »Mit viel Sonne und geringem Schauerrisiko.«