Ein Unbekannter hat in Künzelsau im Nordosten Baden-Württembergs einen Biber mit einer Armbrust getötet. Das Tier sei von Mitarbeitern des örtlichen Bauhofs in einem Badesee entdeckt und Land gebracht worden, wie die Polizei mitteilte. Die Polizei stellte nach der Bergung am Dienstag zwei Armbrustbolzen im Körper des toten Tieres sicher. Zeugen wurde gebeten sich zu melden.