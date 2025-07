Bewohner verwickelt Einbrecher in Gespräch: Festnahme

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Bewohner hat einen mutmaßlichen Einbrecher in Stuttgart so lange in ein Gespräch verwickelt, bis die gerufene Polizei ihn festnehmen konnte. Der 44 Jahre alte Mann soll zuvor ein Fenster eingeschlagen haben, um in das Mehrfamilienhaus zu gelangen, wie die Polizei mitteilte. Durch das Geräusch in der Nacht auf Dienstag wachten die Bewohner auf und ein 61-Jähriger sprach den Einbrecher an. Die Polizei nahm den Verdächtigen anschließend fest und es wurde Haftbefehl gegen ihn erlassen.