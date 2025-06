Bewohner sollen nach Großbrand Ersatzwohnungen bekommen

Die Stadt will den betroffenen Bewohnern so schnell wie möglich helfen.

Nach dem Großbrand in Villingen-Schwenningen sollen die betroffenen Menschen so rasch möglich Ersatzwohnungen bekommen. Es gebe in der Schwarzwaldstadt eine Welle der Hilfsbereitschaft und bereits Angebote vom freien Wohnungsmarkt, berichtete Stadtsprecher Patrick Ganter auf Anfrage. »Das soll sehr schnell gehen.«

Der Brand beschädigte am Samstagabend im Zentrum des Stadtteils Villingen den Angaben zufolge fünf Gebäude. »Um den 35 betroffenen Personen schnell und unbürokratisch zu helfen, wurde ein Spendenkonto eingerichtet«, teilte die Stadt auf ihrer Internetseite mit.

Zunächst bei Freunden und Familien untergekommen

Bewohner waren zunächst bei Familien und Freunden untergekommen, wie die Kommune mitgeteilt hatte. Der Sprecher sagte: »Es geht nun darum, rasch eine dauerhafte Lösung zu finden.«

In Villingen-Schwenningen gibt es der Stadt zufolge eine Welle der Hilfsbereitschaft. Foto: Philipp von Ditfurth/DPA

Bei dem Feuer wurden nach früheren Angaben vier Bewohner leicht verletzt. Auch zwei Feuerwehrleute mussten verletzt im Krankenhaus behandelt werden, ein weiterer ambulant. Der Schaden dürfte nach ersten Einschätzungen von Feuerwehr und Polizei in die Millionen gehen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.