Betrunkener stürzt mehrfach und verletzt Rettungssanitäter in Ravensburg

Ein betrunkener Mann hat in Ravensburg einen Rettungssanitäter verletzt und die Einsatzkräfte bedroht und beleidigt. Der 58-Jährige war am Dienstagabend zu Fuß auf der Bundesstraße 33 unterwegs, als er laut Polizei mehrfach stürzte und daraufhin vom Rettungsdienst versorgt werden sollte. Dabei verhielt er sich aggressiv, verletzte einen Sanitäter an der Hand und beleidigte die Helfer sowie später auch Polizisten. Die Beamten legten ihm Handschellen an. Ein Atemalkoholtest ergab rund 2,5 Promille. Den 58-Jährigen erwarten nun mehrere Anzeigen.