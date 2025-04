Betrunkener schmeißt Kühlbox nach Lkw

Ein betrunkener Fußgänger hat wohl auf einer Straße in Lichtenstein randaliert. (Symbolbild)

Ein Betrunkener soll in Lichtenstein (Kreis Reutlingen) auf eine Bundesstraße gelaufen und eine Kühlbox nach einem Lastwagen geworfen haben. Der Polizei zufolge hatte der Mann einen Atemalkoholwert von mehr als zwei Promille und zuvor wohl Betäubungsmittel konsumiert. Der 37-Jährige musste über Nacht in einer Ausnüchterungszelle bleiben. Die Polizei ermittelt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Zeugen hatten beobachtet, wie der Mann am Montag unvermittelt auf die Straße gelaufen sein soll. Die Kühlbox hatte er demnach dabei. Der Fahrer des heranfahrenden Lastwagens konnte noch bremsen und sein Gefährt vor der Kühlbox zum Stehen bringen. Danach soll er weitergefahren sein.

Der Betrunkene soll bis zum Eintreffen der Polizei auf der Durchgangsstraße stehen geblieben sein, in Richtung anderer Autofahrer gestikuliert, sie behindert und möglicherweise gefährdet haben.