Betrunkener schläft im Schuhschrank vor fremder Wohnung

Mit dem Kopf in einem Schuhschrank hat ein alkoholisierter Mann in Ehingen (Alb-Donau-Kreis) für einen Polizeieinsatz gesorgt. Zuvor hatte er in der Nacht in einem Mehrfamilienhaus an der Wohnungstür einer Frau gehämmert, wie die Polizei mitteilte. Diese habe den Mann schlafend im Treppenhaus gefunden und daraufhin verwundert den Notruf gewählt.

Der 57-Jährige lag mit seinem Kopf zwischen den Schuhen im Regal und ließ sich erst nach mehreren Anläufen wecken. Auf Nachfrage gab er an, dass er lediglich eine Bleibe für die Nacht gesucht habe. Der Betrunkene fuhr schließlich mit einem Taxi nach Hause.