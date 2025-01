Betrunkener schießt sich wohl selbst in den Oberschenkel

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Betrunkener hat sich wohl in einem Auto in Kehl (Ortenaukreis) mit einer Schusswaffe selbst am Oberschenkel verletzt. Der Mann hatte mehr als zwei Promille, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten gehen davon aus, dass sein Alkoholpegel am Sonntag zu einer unsachgemäßen und mutmaßlich unbeabsichtigten Schussabgabe geführt hat.

Der Mann befand sich den Erkenntnissen nach dabei auf dem Fahrersitz. Wie genau es dazu kam, war zunächst unklar. Angehörige hatten die Polizei verständigt, Beamte trafen den Mann zu Hause an. Er kam ins Krankenhaus. Ob er auch betrunken Auto gefahren sei, müsse ermittelt werden. Der Mann hat eine Waffenbesitzkarte.