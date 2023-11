Aktuell Land

Betrunkener rast Polizei davon und rammt Streifenwagen

Ein mutmaßlich erheblich betrunkener Transporterfahrer ist bei Tübingen einer Polizeistreife davongefahren und hat danach einen anderen Streifenwagen ungebremst bei einer Straßensperre gerammt. Am Transporter und am Streifenwagen entstand nach Polizeiangaben von Dienstag Totalschaden in Höhe von etwa 90 000 Euro.