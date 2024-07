Betrunkener klaut Fahrrad von Zeitungszustellerin - sie verfolgt ihn

Bitte aktivieren Sie Javascript

TENINGEN. Ein betrunkener Mann hat im Landkreis Emmendingen das Fahrrad einer Zeitungszustellerin geklaut. Diese nahm allerdings die Verfolgung auf und holte sich ihr Rad zurück, wie die Polizei mitteilte. Demnach hatte die Zustellerin das Lastenrad in der Nacht in Teningen abgestellt, um Zeitungen auszuliefern. Als sie zurückkam, sah sie laut Polizei, dass sich der 25-Jährige mit dem Rad aus dem Staub machen wollte. Sie habe ihn aber eingeholt, an den Gepäckträger gegriffen und sich ihr Rad so zurückgeholt.

Auch als der Mann daraufhin zu Fuß flüchten wollte, kam er den Angaben nach nicht weit und wurde von der Polizei gestellt. Demnach haben Polizisten einen Atemalkoholwert von 1,7 Promille bei ihm gemessen. Gegen ihn ermittle die Polizei nun wegen Fahrraddiebstahls und Trunkenheit im Straßenverkehr. (dpa)