Eine Polizeistreife hat einen betrunkenen Autofahrer geweckt, der mitten in Freiburg mehrere Grünphasen an einer Ampel verschlafen hat. Der Mann hatte nach Polizeiangaben rund 1,4 Promille intus.

Die Beamten kassierten einem Sprecher zufolge den Führerschein des 39-Jährigen. Der Mann werde wegen Trunkenheit am Steuer angezeigt. Da sich der Vorfall am Sonntag gegen 5.40 Uhr ereignet habe, sei an der sonst vielbefahrenen Stelle nichts passiert.