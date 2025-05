Betrunkener Fahrer - SUV schlittert über Leitplanke

Ein Betrunkener hat in Ebersbach eine chaotische Unfallfahrt hingelegt (Symbolbild)

Ein betrunkener Autofahrer ist in Eberbach an der Fils (Kreis Göppingen) von der Fahrbahn abgekommen, sein SUV schlitterte mehrere Meter auf der Leitplanke entlang. Anschließend fuhr der 64-Jährige noch ein Verkehrsschild um und krachte letztlich in die Mittelleitplanke, wie die Polizei mitteilte.

Bei der Unfallaufnahme stellten Polizisten demnach Alkoholgeruch fest und sahen, dass sich der Mann kaum mehr auf den Beinen halten konnte. Ein Atemalkoholtest sei nicht möglich gewesen. Der 64-Jährige wurde zur Blutabnahme ins Krankenhaus gebracht, das Ergebnis stand zunächst aus. Der Führerschein wurde einbehalten.

Der Schaden am Fahrzeug betrug Schätzungen zufolge etwa 15.000 Euro – der Schaden an Planken und Schild etwa 6.000 Euro. Die Bundesstraße 10 war nach dem Vorfall am frühen Freitagmorgen gut drei Stunden gesperrt.