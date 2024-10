Betrunkener Fahrer in demoliertem Wagen gefunden

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Mann ist in Tuttlingen mit einem so stark beschädigten Wagen unterwegs gewesen sein, dass er sogar nur auf Felgen gefahren ist. Eine Zeugin entdeckte den 20-Jährigen am Sonntagmorgen auf einem Parkplatz in der Ludwigstaler Straße, wie die Polizei mitteilte. Ein Atemalkoholtest habe einen Wert von 2,6 Promille ergeben. Zudem habe er zuvor Marihuana geraucht, gestand der Mann der Polizei, und war den Angaben zufolge nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Der 20-Jährige musste daraufhin in einem Krankenhaus Blutproben abgeben. Die Polizei ermittelt nun und sucht Zeugen, die den beschädigten Wagen bemerkt oder durch den Fahrer einen Schaden erlitten haben.