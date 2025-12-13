Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Betrunkener Fahrer baut Unfall und flieht verletzt

Mit Tempo und Promille baut ein Fahrer im Rhein-Neckar-Kreis einen Unfall. Sein Auto überschlägt sich, dann flüchtet der Mann. Die Polizei findet ihn - und nimmt kurz darauf die Ermittlungen auf.

Illustration - Polizei
Ein 39-Jähriger verliert am frühen Morgen die Kontrolle über seinen Wagen, weil er viel zu schnell fährt. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/DPA
Ein betrunkener Mann hat sich mit seinem Auto bei Heddesheim (Rhein-Neckar-Kreis) zunächst überschlagen und ist anschließend leicht verletzt von der Unfallstelle geflüchtet. Wie die Polizei mitteilte, verlor der 39-Jährige am frühen Morgen die Kontrolle über seinen Wagen, weil er mutmaßlich viel zu schnell fuhr. Sein Auto überfuhr einen Kreisverkehr, überschlug sich und kam nach mehreren Metern in einer Böschung zum Liegen.

Die Polizei suchte unter anderem mit einem Hubschrauber nach dem Mann. Da er den Angaben nach sichtlich unter Alkoholeinfluss stand, entnahmen die Beamten ihm eine Blutprobe und beschlagnahmten seinen Führerschein. Gegen den 39-Jährigen wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Verkehrsunfallflucht ermittelt.

