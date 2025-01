Betrunkener bedroht Tankstellenkunden mit Schreckschusswaffe

Ein Mann soll an einer Tankstelle im Landkreis Heilbronn vollkommen ausgerastet sein. (Symbolbild)

Ein Mann soll an einer Tankstelle in Ilsfeld (Kreis Heilbronn) Kunden mit einer Schreckschusswaffe bedroht haben. Der 35-Jährige habe sich zuerst mit einem Kunden derart angelegt, dass der Streit beinahe in eine Schlägerei ausgeartet war, teilte die Polizei mit.

Anschließend wurde der Mann der Tankstelle verwiesen. An den Zapfsäulen habe sich der Mann dann mit zwei weiteren Tankstellen-Kunden angelegt. Dabei zog er nach deren Aussage einen Revolver aus seinem hinteren Hosenbund und steckte ihn in den vorderen Hosenbund.

Als die Polizei eintraf, stellte sich der Revolver als ungeladene Schreckschusswaffe heraus. Außerdem wurden bei dem Verdächtigen Betäubungsmittel gefunden. Ein vorläufiger Atemalkoholtest nach dem Vorfall am Mittwoch ergab einen Wert von 1,8 Promille.