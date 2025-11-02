Betrunkener Autofahrer prallt gegen Eisenbahnwagen-Skulptur

Bitte aktivieren Sie Javascript

Mit der Vorderachse ist ein betrunkener Autofahrer bei einem Verkehrsunfall in Dossenheim (Rhein-Neckar-Kreis) auf einer Eisenbahnwagen-Skulptur zum Stehen gekommen. Der 26-Jährige habe die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, sei mit hoher Geschwindigkeit auf einen Kreisverkehr geschleudert worden und stieß dort gegen das Kunstobjekt, teilte die Polizei mit. Das Heck des Autos blieb demnach auf dem Boden stehen. Zuvor soll er noch ein Verkehrsschild mit seinem Wagen beschädigt haben. Der Fahrer blieb unverletzt.

Ein Atemalkoholtest bei dem 26-Jährigen ergab einen Wert von ein Promille. Ein Abschleppdienst musste den Wagen bergen. Der Schaden wird auf 30.000 Euro geschätzt. Die Beamten stellten den Führerschein des Mannes sicher. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.