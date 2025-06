Betrunkene wollen in Oftersheim Rettungswagen als Taxi nutzen

Bitte aktivieren Sie Javascript

OFTERSHEIM. Zwei Betrunkene haben versucht, den Rettungsdienst als Taxi zu benutzen. Wie die Polizei mitteilte, traf die Besatzung eines Rettungswagens zufällig auf zwei Betrunkene, die auf einer Grünfläche in Oftersheim (Rhein-Neckar-Kreis) lagen. Als die Sanitäter die 58-jährige Frau und den 19-jährigen Mann überprüfen wollten, stellte sich laut Polizei heraus, dass beide vom Rettungswagen nach Hause chauffiert werden wollten.

Bei der Diskussion darüber beleidigte der junge Mann die Rettungssanitäter und beschädigte dann einen Seitenspiegel am Rettungswagen. Weiter bespuckte er die Sanitäter. Als sich die Rettungssanitäter in ihrem Wagen einschlossen, versuchten die Frau und der Mann, das Fahrzeug gewaltsam zu öffnen. Polizeibeamte nahmen sie in Gewahrsam.

Rausch bei Polizei ausschlafen

Beide mussten eine Blutprobe abgeben. Sie erwarten nun Anzeigen wegen tätlichen Angriffs von Rettungsdienst und Polizei. »Ihren Rausch durften sie in der Gewahrsamseinrichtung der Polizei ausschlafen«, teilte ein Polizeisprecher mit.

Notlage vorgetäuscht

Vor ein paar Tagen hatte ein Mann in Sigmaringen den Rettungsdienst gerufen - weil er mutmaßlich kostenlos nach Hause chauffiert werden wollte. Polizeiangaben zufolge beklagte sich der 62-Jährige nahe dem Bahnhof über Rückenschmerzen. Es sei aber schnell klar geworden, dass der offensichtlich mittellose Mann nicht ins nächste Krankenhaus gebracht werden, sondern einen Transport zu seiner Wohnung erreichen wollte. Polizeibeamte begleiteten ihn zur nächsten Bushaltestelle und zeigten ihn wegen Missbrauchs von Notrufen an. (dpa)