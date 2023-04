Aktuell Land

Betrunkene Frau randaliert bei Oster-Gottesdienst

Eine betrunkene Frau hat am Ostersonntag den Gottesdienst in einer Kirche im Ulmer Stadtteil Böfingen gestört. Danach randalierte die 30-Jährige noch in einer Straßenbahn, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte. In der Kirche soll die Frau demnach schon herumgeschrien und -gespuckt haben. Die Polizei erteilte ihr dort einen Platzverweis. In der Bahn soll sie weiter geschrien und gegen die Scheiben geschlagen haben.