Betrunkene Frau beißt Sanitäterin und Polizistin im Kreis Waldshut

Eine betrunkene Frau hat in einem Hotel in Grafenhausen (Kreis Waldshut) eine Sanitäterin und eine Polizistin gebissen. Polizeiangaben zufolge waren die Rettungskräfte nach einem Sturz ihrer Zwillingsschwester alarmiert worden. Die beiden 21 Jahre alten Frauen waren Gast in dem Hotel. Eine der Schwestern stürzte in der Nacht auf Pfingstmontag in der Lobby, mutmaßlich, weil sie betrunken war.

Als Rettungskräfte die Gestürzte untersuchen wollten, biss ihre Zwillingsschwester die Sanitäterin in den Unterarm. Nach dem Eintreffen der Polizei biss sie auch noch eine Polizistin ebenfalls in den Unterarm. Die Sanitäterin kam leicht verletzt ins Krankenhaus, die Polizistin erlitt Hautabschürfungen. Die mutmaßliche Täterin wurde in Gewahrsam genommen und musste über Nacht auf einem Polizeirevier bleiben - ebenso wie ihre Zwillingsschwester, die sich verbal aggressiv verhielt. Alkoholtests ergaben Werte von 1,7 und 1,9 Promille bei den Schwestern. (dpa)