Betrunkene Autofahrerin fährt in Baugrube

Eine betrunkene Autofahrerin ist mit ihrem Fahrzeug in eine Baugrube in Ludwigsburg gefahren. Die 26-Jährige habe zuvor bereits mehrere geparkte Fahrzeuge und eine Hauswand mit ihrem Wagen beschädigt, teilte die Polizei mit. Feuerwehrleute mussten demnach das Auto in der Nacht zu Sonntag sichern und bergen.

Nach Polizeiangaben blieb die Frau unverletzt. Die Beamten beschlagnahmten ihren Führerschein und der 26-Jährigen wurde Blut abgenommen. Es entstand nach ersten Schätzungen der Ermittler ein Schaden von rund 80.000 Euro.