Betrüger verteilen gefälschte Strafzettel

Mit gefälschten Strafzetteln wollten bislang unbekannte Täter in Tübingen Geld erbeuten. Eine 53-Jährige fand Polizeiangaben zufolge am Freitagabend ein vermeintliches Knöllchen an ihrem Auto und erstattete Anzeige.

Daraufhin hätten Beamte den Parkplatz überprüft und fünf weitere gefälschte Strafzettel gefunden, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Ein weiterer Betroffener habe sich ebenfalls gemeldet. Den Angaben nach waren die Fälschungen unter anderem daran zu erkennen, dass das Bußgeld in Höhe von 40 Euro an ein ausländisches Konto überwiesen werden sollte und keine ausstellende Behörde darauf zu lesen war. Die Polizei suche nun nach möglichen Opfern der Betrugsmasche.