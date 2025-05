Betrüger locken VfB-Fans

Bitte aktivieren Sie Javascript

STUTTGART. »Drei Tickets für das Pokalfinale abzugeben« – dieser Satz steht mitten unter den Kommentaren zu einem Instagram-Post des VfB Stuttgart kurz nach dem Spiel am vergangenen Sonntag. Das weckt bei manchen Fans Hoffnung. Tausende würden das Finale gerne live im Stadion erleben, haben aber keine Tickets. Auf dem Schwarzmarkt werden Eintrittskarten für das Spiel ab 750 Euro angeboten. Auf Social-Media-Kanälen wie Facebook oder Instagram sind plötzlich Hunderte von günstigeren Tickets zu finden. Angeblich. In Wirklichkeit wird versucht, allzu zahlungswilligen VfB-Fans Geld abzuknöpfen. Die Stuttgarter Polizei ermittelt in mehreren solcher Betrugsfälle. Auch andernorts im Land laufen zum Teil größere Verfahren.

Die Anbieterin der drei Finaltickets antwortet am Vormittag nach dem Spiel sofort. »Ja, Tickets noch da, kostet 110 € pro Ticket.« Ihr Instagram-Profil ist privat, sie hat bisher nichts gepostet, aber mehr als 570 Follower. Auf den Vorschlag, die Tickets persönlich noch am selben Tag abzuholen, schreibt sie: »Sind e-tickets. Per Mail. Wenn Sie bezahlen, schicke ich Ihnen die Tickets.« Blöd, dass es für das Finale keine E-Tickets gibt: »Zum DFB-Pokalfinale werden nur Hardtickets ausgegeben. Es gibt keine print@home-Tickets«, teilt das DFB-Presseteam auf Anfrage mit, nachdem der DFB-Ticketservice keine eindeutige Auskunft dazu geben konnte.

Die Frau gibt es wirklich

Die angebliche Anbieterin bleibt hartnäckig, schickt ein Selfie-Video, im Verlauf des Tages auch Vorder- und Rückseite eines Personalausweises. Die Adresse ist im Bayerischen. Die Frau gibt es wirklich, sie weiß mit Sicherheit aber nicht, dass mit ihrer Identität versucht wird, VfB-Fans möglichst viel Geld aus den Taschen zu ziehen.

Ein Betrugssachbearbeiter der Stuttgarter Polizei erklärt die Vorgehensweise: »Die Personalausweis-Dokumente und Videos stammen in der Regel aus früheren Taten und werden weiter verwendet.« Die Betrüger verlangen bei »Verkaufsverhandlungen« von den Käufern, dass sie sich identifizieren, also ein Video und Ausweis-Fotos schicken. Die Polizei rät dringend davon ab, solchen Aufforderungen nachzukommen.

Im Lauf des Tages kommt ein weiteres Foto: Angeblich sind die Papiertickets gerade per Post angekommen. Auf dem Foto sind aus den ursprünglich drei Finaltickets plötzlich vier geworden. Die Sitzplätze sind im VfB-Block im Berliner Stadion. Das bedeutet, dass diese Tickets vom VfB verlost wurden, nicht vom DFB. Das Foto stammt aus dem Internet, wer bei der Kartenverlosung Erfolg hatte, postet das ja auch mal gerne in seiner Euphorie auf Social-Media-Kanälen. Auf die Frage nach der Bestellbestätigung des DFB für die Tickets gehen die Betrüger zunächst nicht ein. Wieder geraume Zeit später kommt plötzlich ein Ausschnitt einer solchen Bestätigung. Es ist ein anderer Block als der auf den angeblichen Tickets.

Geldwäschekonstrukt

Später am Tag, kurz vor 17 Uhr, wird Druck aufgebaut. »Sie können in Echtzeit eine Zahlung tätigen, sodass ich diese noch vor 17:30 Uhr schnell versenden kann.« Eine PayPal-Zahlung wird abgelehnt, dafür kommt eine Kontonummer einer Online-Bank. Auch das sei typisch, sagt der Stuttgarter Betrugsexperte. Bei Echtzeitüberweisungen gebe es in der Regel kaum eine Chance, das Geld zurückzubekommen. Das Geld landet zwar auf dem angegebenen Konto, wird aber sofort weitergeleitet. Dahintersteckt oft ein Geldwäschekonstrukt, das wiederum mit anderen Straftaten wie Kontoeröffnungsbetrug verbunden ist. Dafür werden Personen angeworben, um mehrere Konten zu eröffnen. Die eigentlichen Täter sind zwar nicht Kontoinhaber, haben aber Zugriff. So wird das Geld immer weiter verschoben.

Die Kontonummer ist der eigentliche Ermittlungsansatz für die Polizei, sagt der Stuttgarter Betrugssachbearbeiter. Die Beamten versuchen, dem Geld zu folgen. Solange es sich um deutsche Banken handelt, fällt das leichter. Kommen ausländische Banken ins Spiel, werden die Ermittlungen wegen unterschiedlicher rechtlicher Voraussetzungen schwierig. Grundsätzlich rät die Polizei, bei verdächtig günstigen Angeboten wie in diesem Fall skeptisch zu sein. Außerdem sollten nur Zahlungsmethoden genutzt werden, die auch einen Käuferschutz anbieten. Wie viele VfB-Fans schon durch solche »Angebote« Geld verloren haben, ist nicht bekannt. Vermutlich hat nicht jeder Geschädigte Anzeige erstattet. (GEA)